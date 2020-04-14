Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü - Haber
Van

Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü

Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler güldürdü.

14.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:07
Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü

Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler güldürdü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntem evde izole olarak değerlendirilirken, bu kapsamda yetkililer de salgının yayılımını durdurmak için 'evde kal' çağrıları yapıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ise 'Evde kal' çağrılarına yeni bir boyut kazandırarak, Van şiveli ve bazıları Kürtçe yazılı afişleri kentin en işlek noktalarına astı.

Asılan afişlerde, 'Sen dinine imanına evde kal', 'Evde kalisen yoğsa yoğ', 'Nelet gele böyle korona virüse', 'Sen Allah'an eve git' ve 'Hani evde kalidin' gibi ifadelere yer verildi. Yöresel şiveli mesajlar, görenleri gülümsetirken bazı vatandaşlar ise asılan billboardların önünde özçekim yaptı.

Billboardlara asılan yazılarla ilgili konuşan reklam ajansı çalışanı Turan Şan, Van yöresine ait şiveli afişleri kentin birçok noktasına astıklarını belirtti. Afişleri astıktan hemen sonra birçok kişinin özçekim yaparak gülümsediğini ifade eden Şan, bazı vatandaşın da duygulandığını kaydetti.

Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haber
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haber
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haber
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haber
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haber
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Aleyna Tilki Levent Yamanel
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Van'da korona virüse karşı asılan 'şiveli afişler' güldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 12:04:00. #1.14#
title