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Van'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da korkutan yangın

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

GEVAŞ, VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Elmalı Mahallesi Berberoğlu Sokakta meydana geldi. Adil Ok isimli şahsa ait ev, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Van'da korkutan yangın

Van'da korkutan yangın

Van'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Haberler

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