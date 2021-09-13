Van'da korkutan yangın - Haberler
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Van'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da korkutan yangın

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen yangın korkulu anlar yaşatırken, içeride dumanlar içerisinde mahsur kalan 7 çocuk ve anneleri itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen yangın korkulu anlar yaşatırken, içeride dumanlar içerisinde mahsur kalan 7 çocuk ve anneleri itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Edremit ilçesine bağlı Akın Mahallesinde meydana geldi. Dün gece saat 00.08'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir çağrıyı değerlendiren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, içeride dumandan zehirlenen 7 çocuk ve annelerini dumandan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, yangınla ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi. - VAN

Van'da korkutan yangın

Van'da korkutan yangın

Van'da korkutan yangın

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