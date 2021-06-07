Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
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Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | 3. Sayfa

Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü Yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü Van'ın Edremit ilçesinde yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü.

Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü

Yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde ilçenin Elmalık Mahallesi 75. Sokak üzerinde meydana geldi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgar ve evdeki tüplerin patlamasıyla yangını 6 saatte söndürebildi. Evler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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