Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü Yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü Van'ın Edremit ilçesinde yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü.
Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü
Yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
VAN - Van'ın Edremit ilçesinde yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde ilçenin Elmalık Mahallesi 75. Sokak üzerinde meydana geldi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgar ve evdeki tüplerin patlamasıyla yangını 6 saatte söndürebildi. Evler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul