Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü

Van'da korkutan yangın 6 saat sonunda söndürüldü Yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü Van'ın Edremit ilçesinde yan yana olan iki evde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü.