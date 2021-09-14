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Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu Su sıcaklığının ani değişimi barajlardaki balıkların ölmesine yol açtığı belirlendi Van'ın Sarımehmet ile Koçköprü baraj göllerinde korkutan balık ölümlerinin nedeni, su sıcaklığının ani değişiminden kaynaklandığı ve bu durumda balıkların...

Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Su sıcaklığının ani değişimi barajlardaki balıkların ölmesine yol açtığı belirlendi

VAN - Van'ın Sarımehmet ile Koçköprü baraj göllerinde korkutan balık ölümlerinin nedeni, su sıcaklığının ani değişiminden kaynaklandığı ve bu durumda balıkların şoka girerek öldüğü belirlendi.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Koçköprü ve Sarımehmet barajlarında balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri tarafından ölümlerin yaşandığı bölgeye gidildi. Burada yapılan ilk incelemelerde barajların çevresinde ölmüş balık iskeletlerinin olduğu ve barajların kıyılarında balıkların su içerisinde sersemlemiş halde yüzdükleri ve bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesinin düştüğü görüldü. Ayrıca Koçköprü Barajında suyun çekildiği yerlerde bazı cepler oluştuğu, bu ceplerde kalan sazan balıklarının öldükleri tespit edildi.

Kimyasal atık şüphesi yok

Sarımehmet ve Koçköprü barajlarında yerinde yapılan analizlerde (PH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk) herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirtildi. Barajların çevresinde yerleşim yerlerinin yoğun olmadığı ve böylece suya karışmış herhangi bir kimyasal atığının da olmadığı belirlendi. Ayrıca barajlarda su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesine gönderildi.

Şoka giren balıklar öldü

İncelemeler sonrası yapılan açıklamada; yerinde ölçülen parametre (PH, Ç.O, sıcaklık, tuzluluk, E. İ) değerleri sazangiller için uygun olduğu, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalında yapılan bakteriyel analizlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, balıkların ölüm nedeninin ani su sıcaklık değişiminden dolayı balıkların şoka girerek ölmüş olabileceği şeklinde değerlendirildi.

Öte yandan, balıkların kesin ölüm nedenleri üniversitede yapılacak diğer su analiz sonuçlarından daha kapsamlı olarak açıklanacağı bildirildi.

Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Son Dakika Haberleri
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