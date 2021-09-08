Van'da köprüden düşen minibüsün sürücüsü öldü
Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken köprüden düşen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken köprüden düşen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Karakoç Mahallesi'nde 65 NV 259 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.
Kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı