Van'da köprüden düşen minibüsün sürücüsü öldü
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Van'da köprüden düşen minibüsün sürücüsü öldü

Van'da köprüden düşen minibüsün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken köprüden düşen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken köprüden düşen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Karakoç Mahallesi'nde 65 NV 259 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.

Kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Van'da köprüden düşen minibüsün sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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