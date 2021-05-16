Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken öldü
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Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken öldü

Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken, sabah 07.00 saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve komşuların aramaları sonucu evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası Ruken Kolcu'nun cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. - VAN

Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken öldü
Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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