Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretimin çerçevesi de belirlendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası, kontrollü normalleşme kararları ile ilgili açıklamasının ardından, düşük riskli grupta bulunan Van'da, Valilik 2020-2021 eğitim ve öğretimin çerçevesi de belirlendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası, kontrollü normalleşme kararları ile ilgili açıklamasının ardından, düşük riskli grupta bulunan Van'da, Valilik 2020-2021 eğitim ve öğretimin çerçevesi de belirlendi.

Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte düşük riskli grupta bulunan Van'da eğitim ve öğretimin çerçevesi de belirlendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün de uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8'inci sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 12'inci sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edeceği belirtilirken, sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ