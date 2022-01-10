Van'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Van'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Van'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ferhat Ay idaresindeki 65 ER 288 plakalı otomobil, Çaldıran kara yolu Ayrancılar mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Ay, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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