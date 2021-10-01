Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası

Van'da 2 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.

VAN (AA) - Van'da 2 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.

Kentte 2019'da İkinisan Caddesi'nde su satan 9 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğunun kandırılarak metruk binada cebir ve tehditle nitelikli cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın karar duruşması görüldü.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen H.B, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Kamışlı Cansu Dere
Spor Alex Teixeira Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Şans Oyunları Stefan Kuntz Armin Laschet Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:40:34. #1.11#