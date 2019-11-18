Van'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

18.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:22

Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 12 Kasım günü saat 23.00 sıralarında 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir kız çocuğunun yardım istediği şeklinde güvenlik güçlerine ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Olay yerine giden kolluk birimlerinin bulduğu kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurenin Çocuk İzleme Merkezinde alınan beyanı ve adli raporlarına istinaden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli H.C, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine derhal gözaltına alınmıştır. Şüpheli H.C'nin 13 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilerek alınan ifadesine müteakiben 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği Van 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA