Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi

VAN'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarını, 3 günde, 100 bine yakın kişi ziyaret etti. Fuara bu yıl 300 yayınevi katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi'nde 3 gün önce açılışı yapılan kitap fuarına katılan yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. 16 Aralık'a kadar halka açık kalan olan kitap fuarını, 3 günde 100 bin kişi ziyaret etti. Van Büyükşehir Belediyesi'nce, fuar alanına giden kitapseverler saat başı kalkan ücretsiz servislerle taşındı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günlerinin gibi etkinlikler düzenlendi.

Yüzlerce yazar ve şairin katıldığı fuarı Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez de ziyaret etti. Kitap stantlarını gezen Vali Bilmez, yazar, şair ve katılımcılarla bir araya gelip sohbet etti. Birçok yazarın imzalı kitaplarını da alan Vali Bilmez, çocuklara da kitap hediye etti.

3 GÜNDE 100 BİN KİTAPSEVER ZİYARET ETTİ

Vali Bilmez, kitap fuarlarına ilginin her geçen yıl arttığını, bunun da memnuniyet verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu yıl 3'üncü fuarımız olmasına rağmen yayınevleriyle yaptığımız görüşmelerde birçok kentten daha iyi olduğunu söyledi. Bu fuara 300 yayınevi katılıyor. Bugün 4'üncü günümüz. 3 günde 100 binin üzerinde ziyaretçi sayımız var. Kitap fuarımızın açılışını Sayın Adalet Bakanımız gerçekleştirdi. Kendisine de özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah bu geleneği geliştirerek sürekli hale getireceğiz. Vanlıların fuara bu kadar ilgi duymalarından da memnun olduk. Katkı sunan destek olan, organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler gençlerimizi daha çok kitaplarla buluşturmalıyız. Her kesimden ve her türlü kitapla buluşturmamız lazım. Sadece bir kesimin çizgisinde olan kitaplarıyla değil, her alandaki kitapları okumamız gerektiğine ve onlara dokunmamız gerektiğine inanıyorum. Fuar içeriği de bu anlamda zengin olmuş. Hemen hemen her akımdaki yayınevlerinin temsil edildiği bir fuar olmuş. Onun için de teşekkür etmek istiyorum."

'BU FUARI GEZEN İNSANLARIN GÖZÜNDE DAHA FARKLI BİR IŞILTI VAR'

Bu tür fuarların zenginleşerek devam etmesi temennisinde bulunan Vali Bilmez, "İnşallah bu fuarlar gittikçe zenginleşerek devam eder. Toplumun bütün taleplerini bu fuara yansıtmamız gerekir. Bu talepler doğrultusunda da yayınevlerini burada davet etmemiz lazım. Hem teknik konulardaki kitaplar, hem kişisel gelişim kitapları, hem tarih kitapları, hem de ideolojik kitapların hepsinin bulunduğu bir mekan olmalıdır. Her kesimden yazarı buraya getirerek, okurlarıyla buluşasına imkan sağlamalıyız. Burada açılan onlarca fuara şahit oldum. Ancak bu fuarda gezen insanların gözlerinde daha farklı bir ışıltı hissettim. Gelen yayınevlerinin hemen hemen hepsinin memnun olduğuna şahit oldum. Bundan ayrıca memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.

