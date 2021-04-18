Van'da kısıtlama sessizliği
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Van'da kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Güncel

Van'da kısıtlama sessizliği İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde Van'ın cadde ve sokakları Ramazan'ın ilk haftasında boş kaldı.

Van'da kısıtlama sessizliği

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde Van'ın cadde ve sokakları Ramazan'ın ilk haftasında boş kaldı.

Cuma günü akşam saat 19.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, tüm illerde olduğu gibi Van'da da uygulanmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması Cuma günü akşam saatlerinde başlamıştı. Bugün de devam eden kısmi kapanma nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama ile birlikte kent merkezi adeta sessizliğe bürünürken, polis ekipleri cadde başlarında denetimlerini sürdürmeye devam etti.

Van'da kısıtlama sessizliği
Van'da kısıtlama sessizliği
Van'da kısıtlama sessizliği
Van'da kısıtlama sessizliği
Van'da kısıtlama sessizliği
Van'da kısıtlama sessizliği
Van'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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