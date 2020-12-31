Van'da kısıtlama öncesi sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, sokakta yaşayan hayvanlar için farklı noktalara yaş ve kuru mama bıraktı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ülke genelinde bu akşam saat 21.00'da başlayacak kısıtlama öncesinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Her gün düzenli olarak kent merkezinde bulunan 67 noktaya mama bırakan ekipler, 80 saat sürecek kısıtlama nedeniyle park, bahçe ve kırsalda bulunan sokak hayvanları için çalışma yürüttü.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, sokak hayvanları yemleme çalışmalarının kısıtlamalardan önce olduğu gibi kısıtlama günlerinde de düzenli olarak devam ettiğini söyledi.

Bu konuda vatandaşlar ada sorumluluk düştüğünü belirten Allahverdi, şöyle konuştu:

"Her gün kent merkezinde belirlenen noktalara 200 kilogram mama bırakıyoruz. Kar ve sokağa çıkma kısıtlamalarında bunu 300 kilograma çıkardık. Herkes evinin bulunduğu sokağa yemek artıklarını bırakırsa hayvan dostlarımız da daha az aç kalmış olur. Belirlediğimiz sabit noktaları kısıtlamalar öncesi ve kısıtlama günlerinde arttırarak gidebildiğimiz her noktaya mama bırakmaya çalışıyoruz. Tüm hayvan severlerden de bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz."

Tuşba İlçesi Kalecik TOKİ konutlarında ikamet eden Abdullah Kurt, duyarlılıklarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Sokak hayvanlarının da her canlı gibi yeme ve içme gibi temel ihtiyaçları var. Evimin bu noktaya yakın olması nedeniyle her gün ekipleri görüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında da hayvanlar maalesef yiyecek bulamıyorlar. Bu çalışmalarla inşallah aç kalmayacaklar. Hayvan aç kalmazsa kimseye saldırmaz, rahatsız etmez." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol