Van'da, kış sıcak geçiyor

18.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:49

VAN'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları sokağa döktü. Kış mevsimine rağmen havanın hala sıcak olmasına sevinen halk, güneşin keyfini çıkardı.

Van kent merkezinde halen güneşli günler yaşanıyor. Sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van'da, halka açık alanlar halen canlılığını koruyor. Hava sıcaklığının 6 derecenin üzerinde olduğu kentte vatandaşlar, park ve bahçelerin olduğu açık alanlarda vakit geçiriyor. Yaşanan bu durum kimi vatandaşları memnun ederken, kimini ise endişelendiriyor.

Van'da yaşayan Harun Zorer, bu yıl zorlu bir kış yaşamadıklarını belirterek, "Küresel ısınmadan mı, yoksa başka nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama bu yıl Van'a doğru dürüst kış gelmedi. Havalar çok güzel. Bu sıcak havada vatandaşlar güneşin tadını çıkarıyor. Havaların sıcak geçmesinden mutluyuz, ancak kar yağsa bizim memleketimiz için daha iyi olur" dedi.

Mahmut Uçar ise karın yağmamasından memnun olduklarını, güneşli günlerin tadını çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: DHA