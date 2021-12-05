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Van'da kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da kış lastiği denetimi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

VAN (İHA) - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinde başladı. Van İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri de şehirler arası yük, yolcu ve özellikle öğrenci servis (okul servis araçları) taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapmaya devam ediyor. Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümleri yapılarak; trafik kuralları, can güvenliği konusu, kış lastiğinin önemi, etkileri ve kanuni yaptırımları hakkında sürücüler bilgilendirildi. - VAN

Van'da kış lastiği denetimi

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