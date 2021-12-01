Van'da kış lastiği denetimi - Haberler
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Van'da kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da kış lastiği denetimi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın daha güvenli bir kış dönemi geçirebilmeleri için trafik bilgilendirmesi yapılarak, şehirlerarası karayollarında kış lastiği denetimleri başlamıştır. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliğine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - VAN

Van'da kış lastiği denetimi

Van'da kış lastiği denetimi

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