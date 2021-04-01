Van'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi yakınlarında yaptıkları arama faaliyeti sırasında bir erkek cesedi buldu.
Yapılan incelemede düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset, işlemlerin ardından Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur