Van'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu
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Van'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi yakınlarında yaptıkları arama faaliyeti sırasında bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset, işlemlerin ardından Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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