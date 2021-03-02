Kırsal alanda erkek cesedi bulundu
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Kırsal alanda erkek cesedi bulundu

02.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:07

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Gelenler Mahallesi Davutabat mezrası yolunda bir erkek cesedi gördü.

Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen düzensiz göçmene ait olduğu tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesi morguna götürülen ceset, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kırsal alanda erkek cesedi bulundu
Kırsal alanda erkek cesedi bulundu
Kırsal alanda erkek cesedi bulundu
Kırsal alanda erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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