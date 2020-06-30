Van'da kırlangıçların yuva yaptığı tepe fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da kırlangıçların yuva yaptığı tepe fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu

Van'ın Erciş ilçesinde, vatandaşların çeşitli işlerinde kullanmak için toprak taşıdığı tepeye yuva yapan yüzlerce kırlangıç, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Van'da kırlangıçların yuva yaptığı tepe fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu
30.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:32

Van'ın Erciş ilçesinde, vatandaşların çeşitli işlerinde kullanmak için toprak taşıdığı tepeye yuva yapan yüzlerce kırlangıç, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

İlçenin Haydarbey Mahallesi'ndeki dağlık alanda, vatandaşların toprak temin ettiği tepenin dik yamacına yüzlerce kırlangıç yuva yaptı.

Bunu fark eden vatandaşların toprak almaya ara verdiği tepe, yüzlerce kırlangıç yuvasıyla vatandaşların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geldi.

Bölgeye gelenler, kırlangıç yuvalarını fotoğrafladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda 5 farklı kırlangıç türünün, düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Bu türlerden dördünün, Van ve çevresinde de yaşadığını belirten Adızel, "Kırlangıçların tamamı, uçan sinek ve böcekleri yiyerek beslenir. Sinek ve sivrisinek nüfusunu dengede tutarlar. Başka bir deyişle kırlangıçlar olmasaydı, çok daha fazla sineğe maruz kalacaktık. Doğaya sinek ilacı atmadan yaşamak için kırlangıçlara çok ihtiyacımız var." dedi.

Kırlangıçların yuva mühendisi kuşlar olduğunu vurgulayan Adızel, şöyle konuştu:

"Çoğu, çamurdan yuvalar yaparlar. Kum kırlangıçları (Riparia riparia) ise kum ocağı ve dere kenarı gibi gevşek dik yamaçları oyarak yuva yaparlar. Toprak yapısına göre yuva derinliği 100 santimetre kadar olabilir. Yuvalar yağmur ve rüzgardan etkilenmeyecek şekilde planlanır. Görseli güzel olan kırlangıçlara ve doğaya, silah değil fotoğraf makinesi objektifi doğrultmak, çok doğru bir davranış olacaktır. Doğa bütünlüğünü çok daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır."

Bölgedeki kuşların fotoğrafını çeken Yusuf Çelik ise "Buradaki ocağı, binlerce kum kırlangıcı mesken edinmiş. Dik yamaçları oyarak yuva yapmışlar. Bu tür kuşların yuva yaptığı yerlerin korunması gerekiyor. Çok güzel bir manzara var. Burayı fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu Haber
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı Haber
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Şahıs hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı Haber
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Şahıs hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında Haber
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor Haber
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Alper Ulusoy Burak Yılmaz Bülent Uygun İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Van'da kırlangıçların yuva yaptığı tepe fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:47:24. #1.15#
title