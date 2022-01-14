Van'da kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemi başladı

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri merkez İpekyolu ilçesinde başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'nin ikinci adımını oluşturan T.C. kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işleminin 10 Ocak 2022 Pazartesi günü 50 ildeki Nüfus Müdürlüklerinde başladığı belirtilerek, ocak ayı sonunda da 81 İl Nüfus Müdürlüklerinde aktif hale getirileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ilimizde de Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'nin birinci adımını oluşturan yeni tip sürücü belgesi bilgilerinin Nüfus Müdürlüklerinden T.C. kimlik kartına ücretsiz olarak yüklenmesinden sonra projenin ikinci adımını oluşturan T.C. kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi, 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren İpekyolu İlçe Nüfus Müdürlüğümüzde başlanmıştır.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve dünyada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yalnızca 7 ülkede hayata geçirilmiş olan, Biyometrik Veri Yönetim Sistemi ile kimlik kartlarına sürücü belgesi bilgilerinden sonra e-İmza işleminin de yüklenmesiyle hayat daha da kolaylaşacaktır."

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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