Van'da Kilo İşi Poşet Satışları Arttı

Türkiye'de 1 Ocak'ta başlayan ücretli poşet uygulamasının ardından plastik ambalaj satıcılarında kilo işi poşet satışları arttı.

1 Ocak 2019 tarihi itibariye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması Van'da da hayata geçirildi. Marketlerde poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından Vanlı vatandaşlar alternatif olarak kilo işi poşet satan ambalajcı esnafın yolunu tuttu. Vatandaşlar, poşeti 25 kuruşa markette almak yerine kilo işi almayı tercih etti.

İHA muhabirine konuşan plastik ambalaj ürünleri satan esnaflar, vatandaşların marketteki poşete 25 kuruş vermemek için kendilerine yöneldiğini belirtti. Uygulama süresince kilo işi poşet satışlarında bir artış yaşandığını ifade eden Mustafa Teknaz isimli esnaf, "Daha önceki yıllarda kışın maddi durumu yetersiz ve kömür kullanan vatandaşlara satış yapıyorduk. Kilo işi sattığımız poşetlerin fiyatı çok uygun. Marketler poşeti vatandaşa 25 kuruşa satıyor. Bir kilogramlık poşette 250 adet var. Kilosu 50 liraya denk gelen poşetleri biz 8 ile 9 liraya satışa sunuyoruz. Bu durumda kilo işi poşetler daha avantajlı oluyor. Tabi bizde daha uygun poşetler de var. Onun kilosu da 5,5 liraya denk geliyor" dedi.

"Destek veriyoruz"

Poşetlerin çevreye zarar vermesinden dolayı alınacak tedbirlere destek verdiklerini, ancak poşetlerin ücretli olmasından ziyade farklı tedbirlere gidilmesi gerektiği önerisinde bulunan Teknaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın çevreyi temiz tutma konusunda daha duyarlı olması gerekiyor. Poşetleri parayla satın alan vatandaşlar sonuç olarak o poşeti yine çöp için kullanıyor. Bu durumda çevre kirliliği yine devam edecektir."

Caner Barın isimli bir diğer ambalajcı esnafı ise, çevre açısından poşetlerin ücretli olmasını mantıklı bulduğunu belirterek, "Plastik ambalaj ürün satmamıza rağmen poşetlerin ücretli olmasını çok mantıklı görüyorum. Ancak vatandaşlar marketten 25 kuruşa aldığı poşetleri kilo işi alırsa daha avantajlı olur. Çünkü kilo işi poşette, poşet başına 20 kuruş civarı kara geçmiş olur" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA