Van'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Van'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

VAN'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

VAN'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışmayla hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö.'yü Çaldıran'da, 9 yıl hopis cezasıyla aranan Z.D.'yi ise Saray ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. M.E.Ö ve Z.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Van'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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