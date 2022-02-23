Van'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

VAN'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışmayla hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö.'yü Çaldıran'da, 9 yıl hopis cezasıyla aranan Z.D.'yi ise Saray ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. M.E.Ö ve Z.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.