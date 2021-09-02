Van'da kesinleşmiş cezaları bulunan 35 kişi tutuklandı

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 35 kişi tutuklandı.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 35 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 58 dosyadan haklarında 111 yıl kesinleşmiş hapis ve 120 bin 400 lira para cezası bulunan 48 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 35'i tutuklandı, 13'ü de serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol