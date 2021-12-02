Van'da kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van'da kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari, yakalandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari, yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı suç araştırma timlerinin ( Jasat ) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari S.A'nın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın inşaatında çalıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan S.A, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title