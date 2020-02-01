Van'da "Kent Danışma Kurulu" oluşturuldu

01.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:39

Van'da kentin sorunlarını görüşmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla "Kent Danışma Kurulu" oluşturuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, sivil toplum örgütü, meslek odaları, dernek temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 65 kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Kentin sorunları ve çözüm yollarının görüşüldüğü toplantıda "Kent Danışma Kurulu" oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda konuşan Bilmez, kurulun kentin sorunlarını çözülmesi ve toplumsal barışın sağlanması için önemli olduğunu söyledi.

Kurulun alacağı kararların önleyici ve bağlayıcı olacağını ifade eden Bilmez, "Siyasetten ve tartışmadan uzak ortak bir aklı ortaya koyacağız. Sorunlarımızı kavgayla değil konuşarak çözmemiz gerek. Bazı sorunların çözümü kolay, bazılarının zor. Önemli olan bu kentte pozitif bir sinerji yaratmak." dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de üniversite çatısında altına oluşturulan kurulun gündem maddelerini görüşmek üzere ayda bir kez toplanacağını söyledi.

YYÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin de belli periyotlarla kentin sorunlarını görüşmek üzere bir araya geleceklerini ifade etti.

Kurulda, farklı sosyal katmanlarda yer alan kişilerin yer aldığını anlatan Parin, "Kurun temel amacı Van'ın temel dinamikleriyle kentin kalkınmasını, sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak. Kurulun temel özelliği resmi temsilcilerin ve siyasi parti temsilcilerinin olmaması. Tamamen sivil bir özellik taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA