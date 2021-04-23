VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR
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VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında kentte ihtiyaç sahibi 2 bin 300 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

VAN Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında kentte ihtiyaç sahibi 2 bin 300 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Yemekler gıda kontrol mühendislerinin analiz yapmasının ardından sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı ile ramazanda sosyal hizmet çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlere destek olmaya devam ediyor. İpekyolu Caddesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı aşevinde günlük 2 bin 300 kişiye iftarlık ve sahurluk olmak üzere 2 öğün, 3 çeşit yemek, aşevinin 30 çalışanı tarafından titizlikle hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler gıda kontrol mühendislerince analizi yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Yemek miktarı da birey sayısına göre dağıtılıyor.

KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA DA SICAK YEMEK ULAŞTIRILIYOR

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı refakatçi misafirhanelerine, mültecilere, koronavirüs salgını nedeniyle evde karantina altında bulunan kişilere de yemek desteği sunuluyor. Yıl boyunca süren yemek desteklerinin ramazan ayıyla birlikte arttığını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aşevi ve Kreş Müdürü yetkilisi Aytaç Urun, "Yemekler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pişirilmeye başlıyor. Her gün yemeklerimizde kırmızı et veya beyaz et var. Yemekler gıda mühendisleri kontrollerinin ardından sefer taslarına dolduruluyor ve ardından vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Yemek desteklerimiz sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmayıp yıl boyunca devam ediyor" dedi.

VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR
VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR
VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR
VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR
VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR
VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR
VAN'DA KAZANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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