Van'da kayyum protestosuna katılan bir göstericinin dövülerek gözaltına alınmasına tepki

22.08.2019 09:15

Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak yerine kayyum atanmasını Van'da protesto eden bir kişiyi polisin darp ettiği iddia edildi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polisin orantısız güç kullanarak gözaltına aldığı kişinin zihinsel engelli olduğunu ve aylık doktor kontrolü için Van'a geldiği sırada bu olayın gerçekleştiğini aktardı.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Van'daki protestolar esnasında polis bir kafeye sığınan eylemciyi yere yatırdıktan sonra kask ve copla darp ediyor. Euronews.com'da Görüntüle