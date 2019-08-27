Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

27.08.2019 08:15

Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Van'da valilik. 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikleri yasakladı.



Valilikten yapılan açıklamada kentte oluşabilecek olayların önüne geçmek için birtakım önlemler alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle