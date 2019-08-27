Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Van'da valilik. 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikleri yasakladı.

27.08.2019 08:15
Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Van'da valilik. 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikleri yasakladı.


Valilikten yapılan açıklamada kentte oluşabilecek olayların önüne geçmek için birtakım önlemler alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et