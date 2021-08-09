Van'da kayısı kurutma dönemi başladı
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Van'da kayısı kurutma dönemi başladı

Van'da kayısı kurutma dönemi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor.

Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor.

Her yıl ağustos ayında başlayan kayısı kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor. Kayısıların hem aile ekonomisine katkı sağlamak, hem de evin kendi ihtiyacını karşılamak için damlarda kurutulduğunu belirten vatandaşlar, kayısıları genellikle akşam serinliğinde damlara çıkararak kuruttuklarını söylediler. Son yıllara nazaran bu sene kayısılardan iyi verim elde ettiklerini ifade eden vatandaşlar, bu verimin aile bütçesine olumlu yansıdığını söylediler. Daha önce evlerin toprak damına kayısıların serildiğini ancak çatıların yaygınlaşmasından dolayı alternatif çözümler bulduklarını dile getiren vatandaşlar, "Eskiden kayısıları evlerin damına serip kurutuyorduk. Ancak son yıllarda ilçede betonarme evler yapıldı ve damlar da çatılandı. Hal böyle olunca kayısılarımızı evin önüne yapılan tahta barakalar ya da kartonlara seriyoruz" dediler.

Bölgede yetiştirilen ve bahçelerden toplanan kayısının, yemek sofralarını süsleyen hoşaf, reçel ve çayla birlikte çerez olarak da kurutulduğunu belirten vatandaşlar, kurutulmuş kayısı kilosunun 25 ila 35 TL'den satıldığını söylediler. - VAN

Van'da kayısı kurutma dönemi başladı
Van'da kayısı kurutma dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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