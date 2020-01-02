Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı.
Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı.
Taşdeniz'in öldürülmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.K, İ.T, H.İ.G. isimli çocuk şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.T. ve H.İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.