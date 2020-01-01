Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in cesedi bulundu.
Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in cesedi bulundu.
İlçenin Kocapınar Mahallesi'nde evden çıktıktan sonra uzun süre dönmeyen Taşdeniz'in yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, mahallenin 3 kilometre kuzeyindeki Akarsu mevkisinde bir çocuk cesedi buldu.
Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 14 yaşındaki Taşdeniz'e ait olduğunu belirledi.
Taşdeniz'in cesedi Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.