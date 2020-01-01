Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu
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Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in cesedi bulundu.

01.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:34
Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu

'ın ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in cesedi bulundu.

İlçenin Mahallesi'nde evden çıktıktan sonra uzun süre dönmeyen Taşdeniz'in yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, mahallenin 3 kilometre kuzeyindeki Akarsu mevkisinde bir çocuk cesedi buldu.

Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 14 yaşındaki Taşdeniz'e ait olduğunu belirledi.

Taşdeniz'in cesedi Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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