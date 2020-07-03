Van'da kaybolan tekneden kurtulan Medeni Akbaş, olay gecesini anlattı Açıklaması Van'da, 5 gün önce göle açılarak kaybolan tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş, ifadesinde olay gecesi yaşadıklarını anlattı.

Van'da, 5 gün önce göle açılarak kaybolan tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş, ifadesinde olay gecesi yaşadıklarını anlattı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda "nitelikli göçmen kaçakçılığı" ve "çok sayıda insanın bilinçli taksirle ölümüne neden olmak" suçlarından tutuklanan Akbaş, ifadesinde göçmen taşıyacağını bilmediğini savundu.

Akbaş, 27 Haziran'da amcasının oğlu Servet Akbaş'ın kendisini arayarak, "Akşama yolcu var, sen de gel." dediğini ve bunun üzerine Altınsaç Mahallesi'nden tekneyle ayrıldıklarını söyledi.

"Işıkları yakmadan ilerledik"

Adadan yolcuları aldıkları sırada göçmen olduklarını anladığını, amcasının oğlunun göçmen taşıyacaklarını daha önce kendisine söylemediğini belirten Akbaş, ifadesinde şunları aktardı:

"Mültecileri adadan alarak Bitlis'in Reşadiye ilçesine götüreceğimizi söyledi. Kimin göçmenleri getireceğini söylemedi. Tek başına bu işi yapamazdı. Çünkü teknede halledilmesi gereken işlerin yanında, göçmenlerin kavga ya da benzeri durumlarda yanında biri olsun istemişti. Adaya yakın noktaya geldiğimizde fark edilmek istenmediğimiz için ışıkları yakmadık. Göçmenlerin kıyı kısmında beklediğini, Servet'in göçmenlerin yanında olan kişiyle görüşmesinden anladım.

Göçmenlerin başında bulunan ve Afganistanlı olduğunu söyleyen kişi tekneye binmelerine yardımcı oldu. Tahminen 50-60 civarında kişi bindi. İki katlı teknenin içi ve dışı tamamen dolu olarak, ışıkları yakmadan ilerledik. Kıyıyı biraz açıktan takip ederek gittik ve bir müddet sonra açılmaya başladık. Bir saat kadar göl üstünde seyrettik. Çarpanak Adası yakınlarında göl dingindi ancak Bitlis'e doğru ilerlediğimizde dalgalanmaya başladı."

"Dalgalar şiddetlenmeye başladı"

Tekneyi hiç kullanmadığını, zaman zaman motoru kontrol ettiğini aktaran Akbaş, dalgalar şiddetlenmeye başlayınca motorun su attığını, korkmaya başladığını ifade etti.

Akbaş, dalgalar yandan geldiği için teknenin çok sallandığını, bu nedenle Servet'ten teknenin arkasını dalgaların yönüne doğru çevirmesini istediğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Servet tekneyi döndürmeye başladığı sırada bir anda dalganın etkisiyle sol tarafa yattı ve herkes suyun altında kaldı. Daha sonra ben ve teknede bulunan göçmenlerden bazıları suyun yüzeyine çıkmayı başardık. Ben çıktığımda mültecilerin suyun üstüne çıktığını gördüm. Yüzerek Servet'le yan yana geldik. Sabah 04.00'e kadar su üstünde kalmaya çalıştık. Bu sırada Servet yorgun düştü, batmaması için sürekli ona yardım ediyordum. Servet'in öldüğünü anlayınca Çarpanak Adası'na doğru yüzmeye başladım ve karaya çıktım. Bir süre bekledikten sonra piknik için gelenlere seslenerek yardım istedim. Daha sonra orada bulunanlardan birinden telefonunu alarak ailemi aradım. Çarpanak Adası'nda olduğumu, gelip beni almalarını istedim. Orada beklerken jandarma ekipleri ve mahalle muhtarı gelip beni aldı."

Kaynak: AA