Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışması sonucu 6 saat sonra bulundu
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Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışması sonucu 6 saat sonra bulundu

Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışması sonucu 6 saat sonra bulundu
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde sokakta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundu.

Van'ın Muradiye ilçesinde sokakta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Devetaş Mahallesi'nde ikamet eden Güzel, saat 17.00 sıralarında oyun oynadığı sırada kayboldu.

Kendisinden haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İç Güvenlik Timi, güvenlik korucuları, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığından 2 Komando Timi, İz takip köpeği timi, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone, karadan da iz takip köpeği ve görevlendirilen personelin çalışması sonucu kayıp çocuk yaklaşık 6 saat sonra bulundu.

Yaşadığı bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Mikail mezrasında ekiplerce sağ bulunan Şeyma Nur Güzel, ailesine teslim edildi.

Güzel'in yakınları, çocuklarının bulunması için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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