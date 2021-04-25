Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD ve jandarma ekipleri buldu
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Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince bulundu.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince bulundu.

Devetaş Mahallesi Mikail mezrasında Şeymanur Güzel'i bulamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesinin evin önünde oynayan Şeymanur'dan akşam saatlerinde bir daha haber alamadıkları yönündeki ifadesi üzerine arama çalışması başlattı.

Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu minik Şeymanur, evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta üşümüş ve bitkin halde buldu.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından çocuklarına kavuşan aile, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, yaptığı açıklamada, 17.00 civarı ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Olay yerine vardıklarında Muradiye ve Çaldıran jandarma ekiplerinin arama başlattıklarını, çalışmaya dahil olduklarını belirten Körpeş, "Arama çalışmalarına Muradiye Kaymakamımız Erkan Savar ve STK'lerin arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren arama sonucu minik kızımızı evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulduk. Minik kızımızın sağlık durumu iyi." şeklinde konuştu.

Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD ve jandarma ekipleri buldu
Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD ve jandarma ekipleri buldu
Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD ve jandarma ekipleri buldu
Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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