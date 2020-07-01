Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor

Van'ın Erciş ilçesinde, evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.

Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor
01.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:36

Van'ın Erciş ilçesinde, evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.

Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuk babası Yücel Memiş'in 2 yaşındaki kızı Melek'ten yaklaşık 10 saattir haber alınamıyor.

Komşularının yardımıyla çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından evin önünden çay geçmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.

Bölgeye ulaşan dalgıç polisler ve AFAD ekipleri suda arama çalışması başlattı.

Melek Memiş'in amcası Hüseyin Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yaşındaki yeğeninin evin önündeki bahçede kardeşleri ile oyun oynadıklarını söyledi.

Eve gelen kardeşlerin arasında Melek'i göremediklerini belirten Memiş, "Melek'in evde olmadığını fark edince aramaya çıktık. Uzun bir süre aradık ama sonuç alamadık. Bunun üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verdik. Bizim evin yanında çay akıyor, çaya düşme ihtimali var. O nedenle suda arama yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın Haber
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı Haber
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi Haber
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı Haber
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı Haber
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Adem Büyük Alper Ulusoy Bülent Uygun Mete Kalkavan
Daha Fazla Futbolcu Otomobil Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 18:35:58. #1.15#
title