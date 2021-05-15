Van'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Van'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Van'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yakınlarıyla 2 bin 300 rakımlı Erek Dağı'nda gezintiye çıkan Alican Dinler, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yakınları, başından yaralanan Dinler için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Yol olmadığı için ambulansla Dinler'in bulunduğu yere gidemeyen sağlık ekipleri, ambulans helikopter talebinde bulundu.

Hakkari'den kalkan ambulans helikopter, Kevenli Mahallesi'ne indi. AFAD ve sağlık ekipleri, yaya olarak Dinler'in bulunduğu yere ulaştı.

İlk müdahalenin ardından sedyeyle helikoptere taşınan yaralı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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