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Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar Afad ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yalnızağaç Mahallesi'nde 10 koyun kayalıklarda mahsur kaldı.

Hayvanların sahibi Muzaffer Danış'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı
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