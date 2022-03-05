Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Gülay Kuyucu - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi taramasında, kayalıklar arasına gizlenen, 3 çuval içinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi taramasında, kayalıklar arasına gizlenen, 3 çuval içinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran'dan Başkale'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, 4 Mart'ta yaptıkları arazi aramasında, kayalıklar arasına gizlenen 3 çuval içinde ve 85 paket halinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Jandarma, Eroin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title