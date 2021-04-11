VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
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VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI

VAN'ın Çatak ilçesine bağlı Görentaş Köyü kırsalında arkadaşlarıyla birlikte kayak yaparken düşen ve sağ ayağı kırılan sağlık çalışanı Gülce Tunç, UMKE ekiplerinin 2 saat süren kurtarma operasyonuyla sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

VAN'ın Çatak ilçesine bağlı Görentaş Köyü kırsalında arkadaşlarıyla birlikte kayak yaparken düşen ve sağ ayağı kırılan sağlık çalışanı Gülce Tunç, UMKE ekiplerinin 2 saat süren kurtarma operasyonuyla sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.  Tunç, 100. Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli acil servis asistanı Gülce Tunç, gezmek için geldiği Van'ın Çatak ilçesine bağlı Görentaş Köyünün Pirami Tepesi'ne çıkarak, arkadaşlarıyla birlikte kayak yaptı. Dengesini kaybedip düşerek ayağı kırılan  Dr. Tunç için, arkadaşları  cep telefonuyla sağlık ekiplerine ulaşarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye UMKE ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların çıkamadığı bölgeye 6 kilometre yürüyerek ulaşan ekipler, Dr. Tunç'a ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Tunç, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağ ayağında kırık tespit edilen Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI
VAN'DA KAYAK YAPARKEN AYAĞI KIRILAN ASİSTAN DOKTOR, UMKE EKİPLERİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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