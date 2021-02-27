Kayak ve kaplıca keyfi bir arada yaşanacak
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Kayak ve kaplıca keyfi bir arada yaşanacak

27.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:48

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi'nin, hazırlanan yeni projeyle termal turizmle buluşturulacağı bildirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi'nin, hazırlanan yeni projeyle termal turizmle buluşturulacağı bildirildi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, kayak merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisi daha büyük ve modern hale getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Merkezde yeni telesiyej kurulacağını ve pist uzunluğunun 9 kilometreye çıkarılacağını ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"İlçemizde bulunan Termal Kayak Merkezi'nde birçok kayak sporcusu yetiştirdik, şu anda da yetiştirmekteyiz. 50 dönümlük alan içine yeni termal kayak merkezi yapacağız ve yeni kayak merkezimizin pist uzunluğu 9 kilometre olacak. Zirveye çıkıldığında Tendürek ve Ağrı dağları görülebilecek. İçerisinde birçok donatılar ve termal otel olacak. Dünyada hiçbir kayak merkezi ve termal otel iç içe değil, aralarında uzun mesafeler var. Burada sıfır noktada olacak."

Projenin bölgenin gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Ensari, yaz mevsiminde çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Ensari, çalışmayla bölgenin tanıtımına, turizmine ve istihdamına önemli oranda katkı sunacaklarını vurguladı.

Kayak ve kaplıca keyfi bir arada yaşanacak
Kayak ve kaplıca keyfi bir arada yaşanacak
Kayak ve kaplıca keyfi bir arada yaşanacak
Kayak ve kaplıca keyfi bir arada yaşanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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