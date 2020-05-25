Van'da kavgaya karışan 13 kişiye 41 bin 340 lira ceza
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Van'da kavgaya karışan 13 kişiye 41 bin 340 lira ceza

Van'ın Gürpınar ilçesinde kavgaya karışan 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 bin 340 lira ceza kesildi.

Van'da kavgaya karışan 13 kişiye 41 bin 340 lira ceza
25.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:51

Van'ın Gürpınar ilçesinde kavgaya karışan 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 bin 340 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Cevizalan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanların kullandığı yolun paylaşılamaması nedeniyle daha önce aralarında husumet olan iki aile fertleri arasında bugün çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kürek, taş ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ü gözlem altında tutulurken, değerleri taburcu edildi.

Kavgaya karışan 13 kişiye de 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. maddesine aykırı hareket ederek sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 41 bin 340 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

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