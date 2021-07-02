Van'da Katı Atık Entegre Tesisi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor
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Van'da Katı Atık Entegre Tesisi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Van'da Katı Atık Entegre Tesisi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Katı Atık Entegre Tesisi'nin ikinci etabında devam eden çalışmaları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Katı Atık Entegre Tesisi'nin ikinci etabında devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte çevre yatırımları devam ediyor.

Özalp yolunda yapılan ve birinci etabı tamamlanarak hizmete sunulan Katı Atık Entegre Tesisi'nin ikinci etabındaki çalışmalar sürüyor.

Tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Çelikel, çalışma alanında gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çelikel, daha sonra Erciş yolundaki ve Ulaşım, Makine İkmal ile Fen İşleri Daire Başkanlıkları için kampüs alanı olarak planlanan bölgeyi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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