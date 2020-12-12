Van'da karla mücadele mesaisi başladı

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.

Kentte geçen günlerde bazı ilçelerde ve kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Sabah saatlerinden itibaren Çaldıran ilçesi Erşanlı, Hangedik, Uzunyol, Soğuksu mahalle yolları, Gevaş ilçesi Töreli, Anaköy ve Daldere mahalleleri grup yolu ile Erciş ilçesi Ortayayla grup yollarında kar temizleme çalışması yapıldı. Kar yağışı nedeniyle yolları kapı olan mahalle ve mezra bulunmazken, ekipler olası kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Bilgin