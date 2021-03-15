Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 57 yerleşim biriminden 55'ine ulaşım sağlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Duyum ve Çağla mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş, Muradiye, Başkale, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde mesai kavramı gözetmeden görev yapan ekipler, yolda mahsur kalan birçok aracı da kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı