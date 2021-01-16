Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor
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Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor

16.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:50
Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor

VAN'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

VAN'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu kapalı olan 52 yerleşim biriminde çalışma yaptığı belirtildi. 

Van'ın Başkale, Gürpınar, Çatak, Çaldıran, Gevaş ve Bahçesaray ilçelerinde dün etkili olan kar yağışının ardından 16 mahalle ve 36 mezranın yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kırsal bölgelerde yol açma çalışması başlatıldı. Çalışmaların Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri tarafından sürdürüldüğü ve kapalı olan yolların en kısa zamanda ulaşıma açılacağı belirtildi. 

 


Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor
Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor
Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor
Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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