Van'da Karla Mücadele
Van'ın Saray ilçesinde Büyükşehir ve Saray belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.
Van'ın Saray ilçesinde Büyükşehir ve Saray belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.
Yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçeye 64 kilometre uzaklıktaki Turan Mahallesi yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir ve ilçe belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, kısa sürede ulaşıma açtığı yolda tuzlama yaparak sürücülerin rahat ilerlemesini sağladı.