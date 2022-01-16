Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki İbrahim Demiröz'ün yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir ve Özalp belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

Demiröz, buradaki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

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