Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
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Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor

22.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:19

Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyorVAN Büyükşehir Belediyesi'nce kentin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından hasta kurtarma ve karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce kentin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından hasta kurtarma ve karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Son 2 günde çoğu tipi nedeniyle kapanan 202 yerleşim yerinin yolunu açan ekipler, Çaldıran ilçesinde de kalp hastası ve hamile kadının sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hafta sonu kırsalda etkili olan yoğun tipiye rağmen karla mücadele çalışması yürüttü. Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 202 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açan ekipler, Başkale ilçesi Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrası ile Gürpınar'ın Akdoğu Mahallesi yolunda da çalışmalara devam ediyor.

Yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde ise hamile Fatma Taş (23), 5 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yukarı Yanıktaş Mahallesi Yatırlı mezrasında da kalp krizi geçiren Zahide Taş (65), 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye götürüldü.

Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor
Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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