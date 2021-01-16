Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

16.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:48
Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 113 yerleşim biriminden 61'inin yolu ulaşıma açıldı.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 113 yerleşim biriminden 61'inin yolu ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 113 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İş makineleriyle karla mücadele çalışması yapan ekipler, şu ana kadar 61 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan ilçelerden Başkale, Gürpınar, Çatak, Çaldıran, Gevaş ve Bahçesaray'da 16 kırsal mahalle ile 36 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekipler yoğun mesai yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Prens William
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Taşdemir İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Instagram Cumhurbaşkanı Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 15:52:08. #1.14#
title